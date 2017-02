A ocho meses de las elecciones legislativas, el consultor dijo que "no está claro quienes son los mejores candidatos para la Provincia, no hay grandes candidatos", y se refirió a la posibilidad de que Cristina Kirchner esté en alguna lista: "Tiene un 'nunca la votaría' muy alto. Un 50% que dice 'por Cristina no voto aunque se caiga el mundo', pero al mismo tiempo hay un 20% de fanáticos que votarían por Cristina aunque se caiga el mundo. No hay otro político en Argentina que genere tanto fanatismo como Cristina. Hay una base muy fuerte, religiosa".