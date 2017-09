Las abogadas de la querella de Justicia Ya! nos encontrábamos en la ciudad de La Plata a punto de alegar en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de Nilda Eloy y Julio López. La ansiedad nos atormentaba. Más a mí, creo, ya que me tocaba comenzar con la explicación del contexto social y político en que se desarrolló el genocidio, esa acusación novedosa que íbamos a introducir y que pacientemente habíamos explicado a los sobrevivientes del Circuito Camps que representábamos. No queríamos una condena por sumatoria de delitos aislados –torturas, homicidios, privación ilegal de la libertad–, queríamos conseguir la verdadera calificación jurídico-política de lo que en realidad sucedió en la Argentina durante la dictadura cívico militar: genocidio. Por esos días, casi sin saber la profundidad que adquiriría ese reclamo, exigíamos la unificación de las causas de lesa humanidad por circuito represivo y no que fueran a juicio oral causas parcializadas, como esa contra un solo represor –el comisario Miguel Etchecolatz–por un puñado de casos. Decíamos que con eso se sobreexpone y revictimiza a los testigos. Que abran los archivos de la represión para que el Estado sea el que aporte las pruebas, agregábamos.