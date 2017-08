Impulsar una reforma educativa es una tarea compleja, lo sé. Al reformar, se deben tocar resortes y ejes de trabajo de largo arraigo y, en consecuencia, se provoca un reacomodamiento de fuerzas, un rebalance de poder, un reagrupamiento de actores alrededor de las nuevas consignas de trabajo. Si no se llega a producir todo ello, entonces no es una reforma sino un retoque, un pequeño cambio, una actualización. O sea, que la magnitud de la transformación importa y condiciona. Reformar, por lo tanto, es ir contra la historia, contra el estado de cosas, contra las zonas de confort, contra los hábitos y las normativas. Es una tarea que requiere mucho coraje político e ideas originales, pero principalmente demanda seguir una secuencia de pasos que faciliten su adopción. El desafío de una reforma educativa no es su concepción teórica, sino su puesta en régimen en todo el sistema para el cual se concibió. Hacer cambios es más sencillo e inclusive más invisible, ya que muchos de los actores del sistema ni siquiera lo notan y, si lo hacen, lo aceptan con naturalidad. Pero para reformar se necesita desplegar un sistema abierto y convalidatorio imprescindible para garantizar el éxito de una buena adopción.