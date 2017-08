El desarrollo de un sistema de movilidad sustentable a gran escala no resuelve el problema del transporte en una megaciudad con las características de Buenos Aires. Menos aún si las rutas no reflejan los espacios de circulación habitual, los circuitos son cerrados e ineficientes y su diseño no facilita la combinación con otras formas de trasladarse, como el subte o el colectivo. Además, las estaciones de bicicletas se encuentran concentradas principalmente en las comunas del norte de la Ciudad; desigualdad que es incompatible con la idea de trasladarse de manera fácil, rápida y eficiente.