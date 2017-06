Cada día me convenzo más: no veo una grieta. No creo en esa concepción con la que tanto nos llenamos la boca, no siento que estemos enfrentados como sociedad. Lo que sí percibo con claridad es una zanja cavada por un grupo de fanáticos de diferentes industrias y actividades, por razones mayoritariamente político-económicas, que ha decidido aislarse de otros argumentos. Y la diferencia me resulta clave.