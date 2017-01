Para tranquilidad del consumidor, no son pocas las bodegas que han encarado una guerra con tolerancia cero contra estos malvivientes. Pero ciertamente no son todas. Por ello es que el consumidor debe colaborar desde su costado y prestar atención a dónde adquiere el producto. Dos consejos al pasar: uno, no dejarse tentar por el precio; no existen los milagros. Si en determinados comercios hay una diferencia sustancial de precios sobre un mismo producto, mi sugerencia es que no adquiera ese producto allí. Recurra a comercios reconocidos. Ya lo dice el dicho: "Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía". El otro consejo es que no se compre por internet. La trazabilidad del producto es fundamental para no verse sorprendido.