"Cuando estaba en tratamiento me dijeron: no hay razón por la que debas estar sentado aquí, porque todo lo que dices que has hecho ha matado gente antes, ha matado a la mayoría de la gente que ha hecho esas cosas", dijo Osbourne. Aparte de tomar accidentalmente un shot de vodka, Osbourne ha estado limpio y sobrio desde su tiempo en rehabilitación. Desde entonces, ha estado consiguiendo sus dosis a través de deportes extremos, documentando sus aventuras, naturalmente, a través de varios reality shows.