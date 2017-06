Paula Rodríguez: Uno de los problemas a los que uno se enfrenta es cómo narrar la violencia. Suele decirse que la difusión multiplica el fenómeno, pero los estudiosos dicen que no es así. Uno de los datos duros del último año es que están subiendo en número las violaciones múltiples. No es un ataque sexual: es un crimen de poder, es un crimen de sometimiento. Yo no estoy segura de que no difundirlos evitaría la multiplicación. Lo que sucede, a veces, es que es cierto tipo de narración de la violencia es ejemplificadora y pedagógica. En ese sentido, cuando hice el libro, no reproduje ningún crimen, sino que traté de reproducir el procedimiento de la violencia: cómo se genera, cómo se sostiene, cómo se esparce capilarmente, cómo se justifica y se naturaliza.