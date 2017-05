—No era optimista pero ahora lo soy. En los últimos cinco años, mi vida fue tan increíble que es imposible no volverse optimista. Me siento locamente afortunada. En cuanto a si mis novelas son de autoayuda: es una lectura interesante. Me da pudor decir que mis libros tienen un mensaje porque no me gusta decir qué deben pensar los lectores, pero si pueden ayudarlos a encontrar quiénes son o a ponerse en los zapatos de otro, me alegra. Me gusta pensar que mis libros son sobre la emancipación femenina, el amor y la empatía.