La idea es darle a quien vive en un microdepartamento un producto que obviamente no es espacioso, pero sí de diseño en barrios donde se construye con una calidad menor. "El equipamiento proviene de Casa FOA y está pensado específicamente para un departamento muy chico como el que ofrecemos nosotros. No dejamos que el propietario o inquilino meta cualquier cosa porque además no tendría lugar para hacerlo". Pueden ser de uno o de dos ambientes.