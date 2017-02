La razón parece simple: la mayor parte de la poca población que registra alguna capacidad de ahorro no hace el análisis técnico de comparar la variación de las distintas monedas, esto es el recorrido del tipo de cambio multilateral, que es el único que puede determinar si se está en presencia de atraso cambiario, que incentiva a la demanda, o adelanto, y por tanto a la venta de las tenencias en cartera. Sólo observa que pese a descender la tasa de inflación se mantiene elevada, en particular en comparación con sus ingresos que se mueven de a saltos; y para peor aún no percibe señales claras de reactivación del aparato productivo, como sí manifiestan algunos indicadores y por ahora pocos economistas.