Caballeros, por si todavía no entendieron lo que Peronia significa, en esta nota describimos un ejemplo navideño: un bono que en abril paga USD 103,50, podría valer hasta USD 150 con plazo 31/3/2017. Peronia no es una nación, Peronia es una tribu, en donde estas cosas delirantes encuentran racionalidad. Abrazo y suerte con el trade: no pain, no gain, no guts, no glory aunque en este trade veo "poco pain", "poco guts" y maybe, a "lot of glory".