En su encuentro con el secretario de Comercio, Miguel Braun, planteó la posibilidad de que la Argentina importe más whisky escocés, pero consideró que el arancel del 35% es "bastante alto" y que una reducción permitirá un mayor ingreso de las marcas como Cardhu, Swing y Oban. "Me complació ver la voluntad con la cual los funcionarios del Gobierno estuvieron dispuestos a escucharnos. En los últimos años, la gente fue más cautelosa a la hora de hacer negocios en la Argentina", dejó en claro, aunque con diplomacia no hizo referencia a un gobierno en particular.