6. ¿Y el dólar?: "No tenemos un objetivo de tipo de cambio" y no hay pronóstico para diciembre", repiten una y otra vez en el ministerio de Hacienda, con un tipo de cambio promedio de $19,3o para 2018. Los economistas ponen la lupa sobre este número más allá de la preocupación de si hay o no atraso cambiario.