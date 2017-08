En la última reunión de Directorio de la petrolera se habría decidido su salida. En ese cónclave se habría consensuado que el ex directivo de Total no logró mostrar resultados positivos en su gestión y que había que reemplazarlo. Darré se suma a la lista de CEOs que fueron incorporados desde el sector privado al Gobierno. Tales los casos de la ex CEO de General Motors Isela Constantini en Aerolíneas Argentinas y el ex JP Morgan Alfonso Prat Gay en el ministerio de Hacienda y Finanzas.