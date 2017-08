Esta línea que se reabrirá a fines de septiembre está diseñada para quienes buscan adquirir una vivienda nueva o usada, hasta un valor de $2.000.000. Su destino tiene que ser de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, y la asignación de los créditos se hace mediante un sistema de puntaje social que prioriza a las familias de acuerdo con su necesidad habitacional. Es decir, quien aplique para el crédito no debe ser propietario, ni copropietario de bien inmueble alguno, no puede haber adquirido (ni el titular ni su cónyuge) una vivienda financiada con recursos del Estado (FONAVI, PROCREAR), y la asignación ya no se realiza por sorteo, como se hacía durante el kirchnerismo.