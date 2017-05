—¿Cómo atravesó en estos meses las denuncias por presunto conflicto de interés?, preguntó Infobae.

—Muy desilusionado. Argentina quiere volver a ser lo que fue hace 50 años, el presidente (Mauricio Macri) quiere eso. Hay muchos malos argentinos que están acostumbrados a mamar del pecho de la vaca que se llama gobierno. Hay muchos a los que no les interesa el cambio. Son estas personas que causan o que plantan mentiras o falsedades sobre este presunto conflicto de interés. Para nosotros sería una honra que las empresas del grupo Socma sean del grupo nuestro, lo diría. No habría cómo tener beneficios del Gobierno porque no construimos carreteras o puentes. Esas denuncias las hicieron los malos argentinos que no quieren trabajar.