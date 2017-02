Es que ahora la AFIP explicitó en el servicio Web Nuestra Parte: "la información patrimonial que tenemos sobre cada ciudadano; la que declaró y la que obtuvo de otras fuentes, a la que agregó la información sobre "Inmuebles en construcción no declarados; rentas por alquileres no declaradas; y datos datos relacionados con: Inmuebles en countries no declarados; inmuebles en el exterior no declarados; sociedades en el exterior no declaradas; y cuentas bancarias en el exterior no declaradas".