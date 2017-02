Carlos Acuña, otro de los integrantes del triunvirato de la CGT, le reclamó al Gobierno que "empiece a dar respuestas a los problemas concretos" si quieren evitar la medida de fuerza. "Más que la paciencia, se terminó la confianza. Firmamos un acuerdo para que no haya despidos ni suspensiones y no cumplieron. Firmamos un acuerdo por un bono de dos mil pesos y tampoco cumplieron. No asumen los compromisos", se quejó.