Costantini redujo el déficit de unos 1000 millones de dólares iniciales a los 340 millones con los que terminará el año, pero al parecer eso no fue suficiente. En septiembre último, la ex titular de Aerolíneas Argentinas expuso en el Foro de Negocios Internacional que se realizó en el CCK. En aquel momento, argumentó: "Como no teníamos el coraje de pedir esa suma, empezamos a trabajar para reducir la deuda refinanciando en gran parte. El potencial de los recursos de Aerolíneas Argentinas nos permite pensar que podríamos llegar al déficit cero en cuatro años. Creemos que podemos tener una empresa que no pierda plata, y que pueda seguir conectando al país".