Endt remarcó el silencio que se generó después de lo que Zlatan le dijo a Van der Vaart delante de todos. "No me agradas, no me agradas como capitán de equipo. No te lesioné a propósito y lo sabes. Si vuelves a acusarme otra vez te romperé las dos piernas y, esta vez, sí será a propósito". Crudo, temperamental, al límite en lo dialéctico como en la cancha.