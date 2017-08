Además de Del Potro, Leonardo Mayer también avisó que es difícil que vuelva a jugar para Argentina en este certamen. "Puede ser un no definitivo para todo mi carrera. Se cumplió un ciclo. No digo que no no, pero es difícil que vuelva a jugar. El desgaste es muy grande y yo lo vivo muy fuerte", explicó. Por su parte, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq son otros de los que podrían ser baja para Daniel Orsanic de cara a la serie ante Kazakhstan.