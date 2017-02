El ex relator de la campaña de Boca realizó un particular análisis sobre el enfrentamiento que tuvieron en el campo de juego Insaurralde y Silva: "No es una peleíta de práctica. Estos se cagaron a trompadas. Era Policías en Acción en la puerta de un boliche en José C. Paz o en Recoleta a las 7 y media de la mañana con dos pibes en pedo. No los podían parar. Fue escandaloso".