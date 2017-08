En 1987, Macca llamó a algunos músicos sesionistas para zapar y tocar clásicos de rock n' roll, canciones de Fats Domino, Elvis Presley y Little Richard, entre otros artistas que influyeron en su carrera. Varias de esas canciones ya las había tocado con The Beatles ("Kansas City"), mientras que otras las había versionado antes John Lennon en su aclamado álbum Rock And Roll (como "Bring It On Home To Me" y "Ain't That A Shame").

Paul incluyó ciertas grabaciones de esas sesiones como lados B del simple "Once Upon A Long Ago" y más tarde de los simples "My Brave Face" y "This One", del álbum Flowers In The Dirt. Recién en 1988 surgió la idea de recopilarlas en un álbum para la URSS, como un gesto de paz y amistad en medio del proceso de apertura que se estaba llevando a cabo a través de la glasnost y la perestroika.