Quinteros presenta cicuta embotellada, como objeto artesanal. La intención es la no intención, en palabras del artista cordobés: "La idea es que la gente vaya averiguando qué significa, un aliento a que el público reaccione de manera reflexiva. Hay personas que van a querer hablar de Sócrates y no es sobre Sócrates per se, sino sobre el simbolismo de alguien que decidió quitarse la vida para respetar sus propios principios". En este cabinet se pueden apreciar fotografías de una persona que levanta su cosecha de cicuta, tomadas en la oscuridad e iluminadas artificialmente con una linterna. También se presenta una valija cargada de cicuta, "para ser llevada a aquellos lugares donde reine el conflicto", señala Quinteros.