Novedad científica desde Barcelona: una droga y una simple aspirina demuestran cómo reducir la muerte cardiovascular y los infartos

El estudio científico COMPASS fue presentado con éxito en el flamante Congreso Mundial de Cardiología (ESC) que se realiza hasta hoy en Barcelona. Ya publicado en The New England Journal of Medicine, el paper propone la combinación de una droga con la popular aspirina en pacientes con enfermedades coronarias; mejorando así el índice de supervivencia en un 20% y reduciendo la muerte cardiovascular y los infartos en un 24%. Infobae dialogó con el médico argentino que participó del estudio, el cardiólogo Rafael Díaz