Es el sexto periodista asesinado en México este año, y uno de los más de 100 periodistas que han sido asesinados desde 2000. Once días antes de la muerte de Valdez, una delegación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para mostrarle su informe recién publicado, No Excuse: Mexico Must Break Cycle of Impunity in Journalists' Murders (Sin excusas: México debe romper el ciclo de impunidad en los homicidios de periodistas). Entre las recomendaciones se hallaban una protección mejor para los periodistas en riesgo, la investigación a tiempo de las amenazas y la capacitación de los fiscales para perseguir los delitos contra la libertad de expresión.