"En Sinaloa ya no gobierna nadie. Desde antes de los grandes cárteles, el narco ya era el poder porque a todos les convenía que así fuera y por eso estamos viendo que ahora la gente está creciendo sin valores, sin aspiraciones… Todavía nos faltan por ver muchas cosas, espérate a que se muera o atrapen al "Mayo" —Ismael Zambada, brazo derecho de "El Chapo" Guzmán en el Cártel de Sinaloa— y a algún otro viejo narco de la vieja guardia, y esto no sabes lo salvaje que se va a poner. Niños, mujeres… No va a haber respeto por nada ni por nadie", dijo en un tramo del diálogo con Infobae que había quedado fuera en la edición del reportaje publicado el último domingo.