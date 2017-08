Para muchos, los recuerdos son como pequeñas cápsulas del tiempo, registros de acontecimientos pasados de gran valor para nosotros y que nos han hecho como somos hoy; elementos inmutables, como mosquitos atrapados en ámbar. Pues nada más lejos de la realidad. Hace poco conocí a Julia Shaw, psicóloga jurídica especializada en la ciencia de la memoria. "Me considero una hacker de la memoria", afirmó. "Me sirvo de la ciencia de la memoria para hacerte creer que has hecho cosas que nunca han llegado a ocurrir".