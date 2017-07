Aunque la mentalidad del "guerrero de fin de semana" quizá no sea la forma más inteligente de ponerse en forma, un nuevo estudio publicado en Journal of the American Medical Association indica que podría ser la forma perfecta de vivir más años. El estudio reveló que dos sesiones de ejercicio a la semana es todo lo que necesitamos para reducir nuestro riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o cáncer, en comparación con los que no hacen nada de ejercicio.