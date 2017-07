¿Quieres decir que por comer carne ya somos una especie de pseudohíbridos?

Cuando comes carne ―o coliflor, da igual―, estás sufriendo una transformación. O dicho de otro modo: cuando comes beicon no eres del todo consciente de que procede de un animal, pero viene de un cerdo, y tú lo cocinas y te lo comes, pese a que en este caso la mayoría no ve tan clara la relación directa.