La comunidad rebelde de los studygrammers es popular entre los adolescentes pero la regla sagrada de no decirle a tus padres todos los detalles de tu vida sigue en pie. David (@woahstudying) un estudiante de secundaria de 17 años en Texas dice: "No le he dicho a mis padres o a mis maestros que tengo esta cuenta porque realmente no soy el tipo que acostumbra socializar con ellos". Natalie (@mochistudies) está de acuerdo en que nunca le diría a ningún adulto sobre su cuenta. "Simplemente no me siento cómoda compartiendo mi trabajo y mis posts con mis padres, ¡no sé por qué!" dice. Cuando los entrevisté también mostraron sus reservas así que respeté sus límites.