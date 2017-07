¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado al reincorporarte a tu vida normal y qué crees que te has perdido al estar encarcelado ese periodo de tu vida?

Cuando finalmente me exoneraron y liberaron, lo que más me costó fue volver a socializarme con los demás, porque en el corredor de la muerte no estableces contacto con nadie. Estar en una relación con una pareja era un desafío diario porque te cierras emocionalmente. No es fácil mantener relaciones con gente después de cerrarte de ese modo para sobrevivir. Me he perdido muchísimas cosas. Me he perdido la infancia de mi hijo, el nacimiento y la muerte de familiares y el formar parte de sus vidas. Se me pasaron los años en los que podría haber trabajado para garantizarme una jubilación. Si no hay ninguna indemnización, entonces tendré que trabajar el resto de mi vida.