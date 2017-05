Hace unos días mi amiga Erin* me dijo que siente ansiedad cuando no tiene sexo con su novio durante unos días. "Me siento increíblemente bien durante y después de coger con mi pareja", me dijo. "Pero después, si pasan tres o cuatro días, me empiezo a preocupar. Como nuestros horarios de trabajo no coinciden, estamos cansados a horas diferentes y eso puede desembocar en que nos quedemos dormidos sin antes darle al tema. No pasa nada, pero empiezo a tener la sensación de que eso le preocupa a él, aunque me ha asegurado que no". Y añadió: "Una vez que cogemos con éxito de nuevo, empezamos de cero".