"Aquí no hay posibilidad de una guerra civil porque no estamos ante dos bandos armados. Estamos ante un pueblo sometido por una dictadura. No se parece a una dictadura como la Argentina. No matan a 22 mil personas en un campo de concentración. Esta es la primera dictadura 2.0. Antes se podía controlar la comunicación. Ahora sí me vienen a buscar a mí, en dos minutos está en todas las redes sociales y se entera todo el mundo. Pero bueno, aun así hay encarcelamientos arbitrarios, hay inhabilitación política de los oponentes. La Contraloria general decide quién puede presentarse y quien no a cargos públicos".