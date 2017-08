"En nombre de la AN queremos anunciar los pasos que vamos a dar en materia internacional (para proteger) a cualquier diputado y proteger al propio Parlamento", dijo el jefe de la AN, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa, al señalar que la acción contra Ferrer es "nula" y "no existe", porque es "contraria" a la Constitución vigente.