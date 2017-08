"Soy militar activa de la Fuerza Armada venezolana, me uno a la 'Operación David' y me coloco al lado del pueblo venezolano, mi pueblo. Yo como militar, mujer, hija y humilde soldada de la Patria, he definido mi posición absoluta e irrevocable. Me declaro en legítima rebeldía, hoy más que nunca unida con el bravo pueblo de Venezuela", afirmó la militar en el video.