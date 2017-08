—En Venezuela somos víctima de una dictadura porque por el simple hecho de decir lo que uno piensa ante una cámara te lanzan injustamente a la cárcel. Mi padre es el único alcalde del mundo que hoy se encuentra arbitrariamente detenido y nos lo dijeron en las Naciones Unidas. La situación de mi padre no se ve en ningún lugar del mundo y no es solo Antonio Ledezma, sino más de 600 presos políticos, civiles que son juzgados en tribunales militares, lo cual es sumamente grave. En Venezuela no estamos viviendo una crisis, sino una catástrofe humanitaria. Al venezolano si no lo mata el hambre, lo mata la criminalidad en las calles o la mata la represión brutal de las Fuerzas Armadas que reciben órdenes de Nicolás Maduro. Ya es una situación política, económica y social totalmente insostenible. La vida ya no tiene valor en Venezuela.