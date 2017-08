El mismo periódico publicó que otra funcionaria, que también prefirió no dar su nombre y con 31 años de carrera administrativa en el Seniat, contó: "El director de Recursos Humanos me solicitó que me sentara. De repente, me lanzó la noticia de que estaba removida del cargo. No puede ser que mezcle lo político con el trabajo, más aún cuando el expediente es intachable y no tienen ningún acto administrativo abierto contra las personas que despiden", se lamentó.