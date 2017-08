Durante la ceremonia en el Parlamento, Delcy Rodríguez, ex canciller de Venezuela, fue elegida presidente de la Asamblea Constituyente. La propuesta fue hecha por Diosdado Cabello y acogida por los 538 representantes del pleno. La primera vicepresidencia de la ANC la asumirá el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz y la segunda estará a cargo del ex fiscal Isaías Rodríguez.