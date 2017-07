O.J. Simpson logró la libertad condicional después de nueve años en prisión

"He cumplido mi sentencia, lo he hecho lo más respetuosamente que he podido. En este punto de mi vida quiero pasar tiempo, lo más que pueda, con mis niños y amigos", declaró la ex estrella de fútbol americano sobre su condena por un robo armado en 2007. Saldrá de la cárcel el 1 de octubre