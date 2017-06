"Me dirijo a mi compañero de trabajo en el Metro de Caracas, Nicolás Maduro, sabes que trabajamos juntos era el supervisor Vallenilla. Es claro que hubo una agresión directa contra David José a quien conociste pequeño en Plaza Venezuela. Nicolás no quiero decir que haya justicia porque esa palabra está demasiado desgastada pero quiero que esto no quede así nada más Nicolás", dijo conmovido el padre de Vallenilla, quien lleva el mismo nombre, en las puertas de la morgue de Bello Monte, en Caracas.