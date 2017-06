Hasta el momento, el Ejército Nacional no participó directamente en la represión. Pero al régimen le fascina hacer desfiles mostrando su poderío y Maduro no va a dudar en utilizarlo si considera que su gobierno corre peligro. Tiene uno 130.000 efectivos y su jefe directo es el mayor general Juan de Jesús García Toussaintt, aunque por encima de él está Padrino López. "En teoría no debería intervenir, a menos que haya una escalada de violencia o una explosión social que desborde la capacidad operativa de la GNB y de los cuerpos de seguridad", dijo San Miguel.