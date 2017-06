Ronnie Villasmil, secretario de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes, confirmó que en la madrugada de este domingo 4 murió otro bebé, Franklin Molina, que tenía 15 días de vida. "Fue un bebé prematuro. Tenía 36 semanas, ya había llegado a su término y tenía una sepsis cuyo punto de partida era respiratorio. Al no tener el oxígeno por ese tiempo hizo que se complicara un poco más porque tuvieron que darle durante más de siete horas ventilación manual, no es lo adecuado porque no se pueden manejar los parámetros de la forma correcta", dijo Villasmil.