Haley, que solicitó la celebración del encuentro, aseguró que EEUU no quiere ser "entrometido" ni busca la "mano dura" con Venezuela, sino prevenir un empeoramiento de la crisis. "Claramente estamos empezando a ver una inestabilidad seria en Venezuela", dijo la embajadora, que llamó la atención sobre la muerte de manifestantes, sobre las detenciones y sobre la situación humanitaria en el país. "No estamos a favor de la oposición, no estamos a favor del presidente (Nicolás) Maduro. Estamos con el pueblo venezolano", insistió Haley.