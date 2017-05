Denuncian que Donald Trump habría revelado información clasificada a Rusia

Los periódicos norteamericanos The Washington Post y The New York Times informaron que el presidente de Estados Unidos habría compartido datos de inteligencia con el canciller ruso, Sergei Lavrov, durante su visita a la Casa Blanca. El asesor en temas de seguridad H.R. McMaster aseguró que “la noticia es falsa”