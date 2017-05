El clarín de la Patria clama LIBERTAD. Como madre, no puedo parar mi llanto por las muertes ejecutadas por tus compañeros, porque sé, hijo, que tú no serías capaz de matar. NO DISPARES TU ARMA. Hijo mío, y si hoy día de la Madre te dejan salir, aquí estaré en la casa, esperándote con un abrazo. Hijo, más de 40 madres venezolanas solo tendrán lagrimas porque sus hijos ya no volverán, fueron asesinados por uno de tus compañeros. Yo solo podré acompañarlas con una oración porque nada consolará su dolor. Yo mañana volveré a la calle, porque este país está decidido a luchar y avanzar para conseguir su libertad, suelta tu arma y ven conmigo. Que Dios te bendiga.