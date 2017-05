"Lo que Maduro anunció no es una Constituyente. No se dejen engañar (…) Es una estafa para engañar al pueblo venezolano, con un mecanismo que no hace otra cosa que agravar el golpe de Estado", denunció Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, durante una conferencia en compañía de los líderes de los diferentes partidos políticos que conforman la MUD.