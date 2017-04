—Lo que es profundamente diferente es la crisis económica. No es sostenible la situación fiscal del gobierno. Es una crisis causada por la corrupción, el mal manejo de la economía, de los gastos. Tal vez el régimen pueda sobrevivir en los próximos días, pero en las semanas que vienen deben reconocer que la situación económica y fiscal no podría continuar así, y que ya no podrían mantener el orden de esa manera tan brutal que lo están haciendo.