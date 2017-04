En una nota titulada "No se detienen las protestas en Venezuela" de su edición de este viernes 14 de abril, menciona que ya son cinco las personas muertas en las manifestaciones y cita al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara: "Marchamos durante cuatro horas sin ningún tipo de confrontación. Pasamos por el comando de la Guardia Nacional y por la sede del SEBIN (policía política) y de la Procuración y no pasó nada.

Esto demuestra que el que desencadenó la violencia es el régimen, no fuimos nosotros".